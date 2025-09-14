Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi!

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu merak konusu. EuroBasket 2025’te nefes kesen bir final mücadelesi yaşandı. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Almanya karşısında parkede ter döktü.

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu merak ediliyor. 24 yıl aradan sonra yeniden finale yükselen 12 Dev Adam, ilk kez Avrupa şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sahaya çıktı.

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi! - 1. Resim

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da Almanya ile karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansla finale yükselen 12 Dev Adam, 24 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıktı.

Maç büyük bir çekişmeye sahne oldu ve her periyot izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye, Almanya karşısında mücadele ederken skor aralıklarla dengelendi.

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi! - 2. Resim

İlk çeyrekte Almanya 24-22 öne geçti, ikinci çeyrekte Türkiye farkı kapatarak devreyi 46-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte üstünlük devam ederken Türkiye 67-66 ile minimal avantaj sağladı.

Son periyotta Almanya’nın etkili oyunu ile skor 88-83’e geldi ve Avrupa şampiyonluğu Almanya’nın oldu. Türkiye A Milli Basketbol Takımı ikincilik ile EuroBasket 2025’te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi! - 3. Resim

TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU MU?

Final maçında 12 Dev Adam, şampiyonluk kupasını kazanamasa da turnuva boyunca gösterdiği performansla basketbolseverleri gururlandırdı. Grup aşamasında 5’te 5 yaparak güçlü bir başlangıç yapan Türkiye, son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde ise Yunanistan’ı mağlup ederek finale adını yazdırdı.

24 yıllık aradan sonra yeniden finale çıkan Türkiye 83-88’lik skorla Almanya’ya mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alperen Şengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne? Lizge Cömert’in hayatı ve biyografisi - HaberlerÇarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne? Lizge Cömert’in hayatı ve biyografisiRecep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde! - HaberlerRecep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde!Ercan Osmani Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında? Milli basketbolcunun oynadığı takım merak konusu - HaberlerErcan Osmani Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında? Milli basketbolcunun oynadığı takım merak konusuAlperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? NBA ve Milli Takım yıldızı gündemde! - HaberlerAlperen Şengün nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? NBA ve Milli Takım yıldızı gündemde!Çarpıntı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül’de ekranlara gelmedi! - HaberlerÇarpıntı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül’de ekranlara gelmedi!Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu? RTÜK'ten açıklama gecikmedi! - HaberlerKızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu? RTÜK'ten açıklama gecikmedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...