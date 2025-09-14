Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu? EuroBasket 2025 final maçı sona erdi!

Türkiye-Almanya basketbol maçı kaç kaç bitti, Türkiye şampiyon oldu mu merak ediliyor. 24 yıl aradan sonra yeniden finale yükselen 12 Dev Adam, ilk kez Avrupa şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sahaya çıktı.

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da Almanya ile karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansla finale yükselen 12 Dev Adam, 24 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıktı.

Maç büyük bir çekişmeye sahne oldu ve her periyot izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye, Almanya karşısında mücadele ederken skor aralıklarla dengelendi.

İlk çeyrekte Almanya 24-22 öne geçti, ikinci çeyrekte Türkiye farkı kapatarak devreyi 46-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte üstünlük devam ederken Türkiye 67-66 ile minimal avantaj sağladı.

Son periyotta Almanya’nın etkili oyunu ile skor 88-83’e geldi ve Avrupa şampiyonluğu Almanya’nın oldu. Türkiye A Milli Basketbol Takımı ikincilik ile EuroBasket 2025’te gümüş madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU MU?

Final maçında 12 Dev Adam, şampiyonluk kupasını kazanamasa da turnuva boyunca gösterdiği performansla basketbolseverleri gururlandırdı. Grup aşamasında 5’te 5 yaparak güçlü bir başlangıç yapan Türkiye, son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde ise Yunanistan’ı mağlup ederek finale adını yazdırdı.

24 yıllık aradan sonra yeniden finale çıkan Türkiye 83-88’lik skorla Almanya’ya mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.