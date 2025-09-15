Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Almanya'da iç istihbaratın başına Türk kökenli Sinan Selen atandı

Almanya'da iç istihbaratın başına Türk kökenli Sinan Selen atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da iç istihbaratın başına Türk kökenli Sinan Selen atandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya hükümeti, ülkedeki iç istihbarat birimi olan  Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına göçmen bir Türk ailesinden olan Sinan Selen'i getirdi.  Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevi devralacak. 

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı.

Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişi güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına atandı.

Almanya'da iç istihbaratın başına Türk kökenli Sinan Selen atandı - 1. Resim

10 AYDIR VEKALETEN GÖREVİ YÜRÜTÜYORDU 

Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı.

İLK KEZ BİR GÖÇMEN BAŞKANLIĞA ATANDI

Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

İSTANBUL'DA DOĞDU, TERÖRİZM KONUSUNDA UZMAN

Selen, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında iken Almanya'ya geldi. Köln Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019 tarihinden bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya Basketbol Şampiyonası ne zaman? FIBA 2027 Dünya Kupası ilk tur maç tarihleri belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajıTrabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor" - GündemBelediye başkanından sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor"Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı! Ortak eylem planı hayata geçiyor - GündemTürkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı!Bakan Fidan'dan Doha'da üst düzey diplomasi - GündemBakan Fidan'dan Doha'da üst düzey diplomasiMHP lideri Bahçeli'den vefa! Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı - GündemTayfur'un kabrini yaptırdı, detaylar dikkat çektiBursa'da orman yangını! Zamana karşı mücadele sonuç verdi - GündemBursa'da orman yangını! Zamana karşı mücadele sonuç verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...