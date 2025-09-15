Almanya'da iç istihbaratın başına Türk kökenli Sinan Selen atandı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı.

Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişi güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına atandı.

10 AYDIR VEKALETEN GÖREVİ YÜRÜTÜYORDU

Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı.

İLK KEZ BİR GÖÇMEN BAŞKANLIĞA ATANDI

Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

İSTANBUL'DA DOĞDU, TERÖRİZM KONUSUNDA UZMAN