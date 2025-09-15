Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?

Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?

- Güncelleme:
Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?
Haberler

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Erzurumspor evinde Sakaryaspor’u ağırlayacak. Maç öncesi taraftarlar Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? diye aramalara başladı. İşte Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ile ilgili son gelişmeler...

Trendyol 1. Lig’de 5. haftanın kapanış maçı Erzurumspor ve Sakaryaspor arasında oynanacak. Maç saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ile ilgili detaylar... 

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor – Sakaryaspor maçı bu akşam (15 Eylül 2025) saat 20.00’de başlayacak. 

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Erzurumspor – Sakaryaspor maçı TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir.  Mücadele Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak. 

