Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?
ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor – Sakaryaspor maçı bu akşam (15 Eylül 2025) saat 20.00’de başlayacak.
ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Erzurumspor – Sakaryaspor maçı TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir. Mücadele Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak.
