Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?

- Güncelleme:
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç öncesi yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Çaykur Rize - Gençlerbirliği maçı ile ilgili son gelişmeler...

Süper Ligde oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Gençlerbirliği, kötü gidişata Rize deplasmanında "dur" demek istiyor. Neferler tutuldu, geri sayım başladı. Taraftarlar Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman diye araştırmaya başladı. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi gün oynanacak, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? işte maç ile ilgili merak edilenler... 

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ligin 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak. 

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı Bein Sports 1, kanal(lar)ından yayınlanacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

