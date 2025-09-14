Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç öncesi yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Çaykur Rize - Gençlerbirliği maçı ile ilgili son gelişmeler...
Süper Ligde oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Gençlerbirliği, kötü gidişata Rize deplasmanında "dur" demek istiyor. Neferler tutuldu, geri sayım başladı. Taraftarlar Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman diye araştırmaya başladı. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi gün oynanacak, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? işte maç ile ilgili merak edilenler...
ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ligin 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı Bein Sports 1, kanal(lar)ından yayınlanacak.
