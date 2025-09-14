Fenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında saat 20:00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değiştirildi. Açıklama bizzat TFF'den yapıldı. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saati neden değişti, Fener - Trabzon maçı saat kaçta oynanacak, hangi kalanda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bir yanda teknik adam değişikliğine (Domenico Tedesco) giden Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, diğer yanda ise Muçi ve Onana gibi iki yeni takviye yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor. Gözler bu maça çevrildi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Maç saati değişti, sebebi merak konusu oldu, onun da ayrıntıları belli oldu.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bu akşam saat 20:00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19:00'a çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. maçının başlama saati, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA ŞOK, KADRODA YOK!

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Antrenmanda aldığı darbe sonrası sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi oluşan ve tedavisine başlanan Danylo Sikan kadrodan çıkarıldı. Karadeniz ekibinde zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme ve Bouchouari'nin de sakatlıkları, Oulai’nin ise cezası bulunuyor.

680 GÜNLÜK HASRET

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet hayal ediyor. En son 4 Kasım 2023’te F.Bahçe’yi Kadıköy’de 3-2 ile geçen bordo mavililer, Fatih Tekke ile de aynı mutluluğu yaşamak amacında. Gözler ise ilk dört maçta iki kez rakip fileleri havalandıran ve kiralık olarak geldiği dönemde F.Bahçe’ye golü bulunan Paul Onuachu’da olacak.