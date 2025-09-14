Gaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak Gaziantep FK-Kocaelispor maçının başlama saatinde değişikliğe gitti. Maç saatindeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu. Peki Gaziantep - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GAZİANTEP - KOCAELİSPOR MAÇI SAATİ DEĞİŞİ Mİ, NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamada, bugün saat 20.00'de oynanması planlanan Gaziantep FK-Kocaelispor maçının başlama saatinin A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası finali ile çakışmaması adına değiştirildiği aktarıldı. Karşılaşmaların başlama saatinin federasyonun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellendiği kaydedildi.

GAZİANTEP - KOCAELİSPOR HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS’tan yayınlanacak