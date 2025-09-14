Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Amedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Amedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

14 Eylül Pazar günü Amedspor ve Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi ekranlara geliyor. Amedspor-Pendikspor maç saati ve hangi kanalda olduğu, şifresiz izlenip izlenemeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Amedspor maçının yayın detayları haberimizde yer alıyor.

Futbolseverler Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Amedspor ile Pendikspor’un karşılaşacağı maçı yakından takip edecek. Yayıncı kanalın ve saat bilgisinin netleşti.

AMEDSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Pendikspor karşılaşması 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor üzerinden izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak yayın yapacak. TRT Spor ise karşılaşmayı şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.

Amedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor-Pendikspor maçını şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor  karşılaşmayı şifresiz ekrana taşıyacak. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden ücretsiz yayın sunuyor.

Amedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Pendikspor maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak bu mücadele, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında iki takımın da lig sıralamasındaki yerini güçlendirme hedefiyle sahaya çıkacağı bir karşılaşma olacak.

Amedspor, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarlarının desteğiyle galibiyet ararken Pendikspor deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

AMEDSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Diyarbakır’da bulunan Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleşecek. Amedspor, taraftarlarının desteğiyle evinde galibiyet arayacak.

