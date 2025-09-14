Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kayserispor, İzmir temsilcisi Göztepe'yi evinde ağırlayacak. Ligin ilk 4 haftasından 2 galibiyet 2 beraberlikle ayrılan Göztepe topladığı 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayserispor ise milli ara öncesi oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Taraftarlar takımlarının maçını yakından takip ediyor. Peki Kayserispor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maçla ilgili detaylar...

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Göztepe maçı bugün (14 Eylül 2025) saat 17:00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Kayserispor - Göztepe maçını hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Selim Şenöz yapacak.

- Hazırlıklar tamamlandı

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular, pas, orta ve şut çalışmaları yaptı, taktiksel oyun oynadı.

İzmir ekibi, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.