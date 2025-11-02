Eurofighter’lar 1,5 yıl sonra semalarımızda! Tartışmalara son nokta konuldu: Uçaklar uygun fiyata alındı

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının değerinden daha fazla fiyatla satın alındığına ilişkin iddia ve tartışmalara güvenlik kaynakları son noktayı koydu. Eurofighter’ların üretici ülkelerdeki satış değerine yakın bir fiyatla alındığını belirten kaynaklar, bu uçakların yerli ve milli uçak KAAN devreye girinceye kadar alternatif olarak düşünüldüğünü, 2027 yılının ilk çeyreğinde uçuşa hazır hale geleceğini vurguladı.

Mühimmatlar arasında Meteor füzeleri ile ASEA radarlarının da yer aldığını kaydeden güvenlik kaynakları, Ege’de elinde bulundurduğu bu cihazlarla üstünlük elde eden Yunanistan’ın avantajının ortadan kalkacağını ve Türkiye lehine dengenin sağlanacağını kaydetti. Güvenlik kaynaklarının yaptığı değerlendirmeler şöyle:

GEÇİŞTE EN İYİ ALTERNATİF

Uçaklar, değerinin üstünde bir fiyatla alınmadı. Üretici ülkelerin kendinin de tedarik ettiği bir fiyata yakın alındı. Bu uçakları ilk defa alıyoruz ama çok önemli bir iş ve güzel bir tedarik oldu. Geçiş döneminde en iyi alternatif olan uçağı en kısa süre içinde harekete hazır olacak şekilde tedarik süreci işlettik. Paket içinde önemli mühimmatlar da var. İngiltere’den alınacak 20 uçak, ekipman ile mühimmatın anlaşma bedeli 5,4 milyar sterlin. İngiltere Başbakanı’nın 8 milyar sterlinlik bir iş ifadesi, bu anlaşmanın İngiltere ekonomisine yan gelirler, önümüzdeki dönemdeki yeni sözleşmeler ile sağlayacağı potansiyel katkıyı ifade ediyor.

KATAR UÇAKLARI YENİ SAYILIR

Katar’dan 12 tane uçak alacağız, anlaşma kesinleşti diyebiliriz. Gelecek Eurofighter’lar yeni sayılır. Çok fazla uçmamışlar. Maksimum 200 saat uçmuşlar. Bu, uçuş saati sıfır demektir. Normal uçuş ömürleri 8 ile 10 bin saat arasında. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gelecek. İngilizler “2030 yılına kadar verelim” dedi. Ancak biz erken davrandık, uçakları tedarik etmeye başladık. Umman ile görüşmeler devam ediyor. 10-12 uçak alacağız. Bu uçaklar da aynı model ama ufak bir modernizasyona ihtiyaçları var.

Bu arada pilot eğitimleri de yapılacak. 5-6 aylık bir eğitim olacak. Uçakların tam harekata hazır olmaları 2027’nin ilk çeyreğinde olur diye tahmin ediyoruz. Uçakların hangi hava üslerinde konuşlandırılacağına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bizim altyapımız bu uçaklara müsait ama hangarlarımızda ufak tadilatlar olabilir. Çünkü F-16’lara göre büyük ve çift motorlu uçaklar.

ATİNA AVANTAJINI KAYBEDECEK

Güç olarak “öldük bittik” durumunda değiliz. Türkiye ateş gücünde dünyada 9’uncu sırada. İsrail 16’ncı, Yunanistan ise 19’uncu sırada. Bu alımlar ileriye dönük. Ama bu sıralamalar alımlarla yavaş yavaş değişebilir. Milli ve yerli KAAN’lar devreye girinceye kadar bu uçaklar alternatif olacak. İt dalaşında F-35 ve F-16’lardan daha iyi uçaklar. Uçaklarla birlikte çok sayıda mühimmat da gelecek. Meteor füzeleri bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Menzilimizi uzatacak. Düşmanı uzaktan gören AESA radarları da paketin içinde. İkisi de Yunanistan’ın elinde var, bize karşı üstün durumdalar. Bunlar envanterimize girince Ege’de Yunanistan’a karşı dengelemeyi sağlayacak. Böylece Yunanistan’ın avantajları ortadan kalkacak.

İSRAİL RAHATSIZ: GÖKYÜZÜ TÜRKLERİN ELİNDE

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Türkiye’nin askeri havacılıkta attığı adımları mercek altına alan çarpıcı bir analiz yayımladı. Gazetenin savunma uzmanı Aharon Lapidot, “Eurofighter Typhoon, modernize edilmiş F-16’lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor” başlıklı analizinde, “Ankara’nın 9 milyar avroluk dev bir savunma hamlesiyle gökyüzünün oyun kurucusu haline geldi” dedi.