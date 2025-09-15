Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 15 Eylül 2025 TV yayın akışı duyuruldu

Yaz sezon sona ermesiyle beraber popüler dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeye başladı. Bugün birbirinden iddialı dizi ve filmler ekrana gelecek.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Hızlı ve Öfkeli 8, Show TV'de Veliaht, TV8'de MasterChef ve NOW TV'de Recep İvedik 6 ekrana gelecek.

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Arka Sokaklar

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Cennetin Çocukları

03:20 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Veliaht

22:45 - Bahar

01:45 - Kızılcık Şerbeti

04:00 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:00 - Baba Ocağı

03:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 - Gözleri Karadeniz

01:30 - Can Borcu

04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Recep İvedik 6

22:30 - Şevkat Yerimdar

23:30 - Transfer Dosyası

01:30 - İlk Buluşma

02:30 - Yaz Şarkısı

04:45 - Bay Yanlış

06:00 - Karagül