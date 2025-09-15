Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 15 Eylül 2025 TV yayın akışı duyuruldu

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 15 Eylül 2025 TV yayın akışı duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Eylül 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, NOW ve TV8 gibi kanalların yayın akışı belli oldu. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte tüm detaylar...

Yaz sezon sona ermesiyle beraber popüler dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeye başladı. Bugün birbirinden iddialı dizi ve filmler ekrana gelecek. 

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 

Bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Hızlı ve Öfkeli 8, Show TV'de Veliaht, TV8'de MasterChef ve NOW TV'de Recep İvedik 6 ekrana gelecek.

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI 

KANAL D YAYIN AKIŞI 

20:00 – Uzak Şehir
00:15 - Arka Sokaklar
02:00 - Poyraz Karayel
04:00 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

18:55 – İddiaların Aksine
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Cennetin Çocukları
03:20 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Veliaht
22:45 - Bahar
01:45 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 - Baba Ocağı
03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

20:00 – Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 - Gözleri Karadeniz
01:30 - Can Borcu
04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI 

20:00 – Recep İvedik 6
22:30 - Şevkat Yerimdar
23:30 - Transfer Dosyası
01:30 - İlk Buluşma
02:30 - Yaz Şarkısı
04:45 - Bay Yanlış
06:00 - Karagül

Sahtekar dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
