Ankara su kesintisi sorgulama: ASKİ duyuruyu yaptı, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın Gölbaşı ve Keçiören ilçelerinde 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla su kesintileri yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyurulan su kesintileri çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Başkent'teki kesintilerin 16-17 Eylül tarihlerinde de devam edeceği bildiriliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ASKİ'nin resmi web sitesi "https://www.aski.gov.tr/tr" üzerinden paylaşılan su kesintileri Ankaralıların gündeminde. Gölbaşı ve Keçiören ilçelerinde devam eden kesintilerin sona ereceği tarih ve saat merak ediliyor. İşte ASKİ'nin resmi duyurusunda yer alan planlı ve plansız su kesintileri listesi:

GÖLBAŞI

Kesinti tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 09.00 - 18.00

15 Eylül 2025 Pazartesi 09.00 - 18.00 Nedeni: Gökçehöyük Mahallesi Haymana Yolu Caddesi’nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanacak.

Gökçehöyük Mahallesi Haymana Yolu Caddesi’nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanacak. Etkilenecek bölgeler: Gökçehöyük Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi ve Çatal Armut Sitesi.

GÖLBAŞI

Kesinti tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 09.30 - 17.00

15 Eylül 2025 Pazartesi 09.30 - 17.00 Nedeni: İncek Mahallesi Saydam Caddesi’nde içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız kesinti yapılacak.

İncek Mahallesi Saydam Caddesi’nde içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız kesinti yapılacak. Etkilenecek bölgeler: İncek Mahallesi’nin bir kısmı.

KEÇİÖREN

Kesinti tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 10.40 - 16.00

15 Eylül 2025 Pazartesi 10.40 - 16.00 Nedeni: Ayvalı Mahallesi Mini Sokak - Çeştepe Sokak köşesinde yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle şebeke hattında risk oluştu. Bu sebeple plansız kesinti uygulanıyor.

Ayvalı Mahallesi Mini Sokak - Çeştepe Sokak köşesinde yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle şebeke hattında risk oluştu. Bu sebeple plansız kesinti uygulanıyor. Etkilenecek bölgeler: Ayvalı Mahallesi ve çevresi.

POLATLI

Kesinti tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 21.00 - 17 Eylül 2025 Çarşamba 08.00

16 Eylül 2025 Salı 21.00 - 17 Eylül 2025 Çarşamba 08.00 Nedeni: Anıt ve Hacettepe su depolarında yapılacak kollektör yenileme çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacak.

Anıt ve Hacettepe su depolarında yapılacak kollektör yenileme çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacak. Etkilenecek bölgeler: Mehmet Akif Mahallesi, Şehitlik, Gazi ve Çamlıca Mahallelerinin bir kısmı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde yaşanan su kesintileri vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 8 saate varan kesintiler Başkent halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Bu ilçelerdeki kesintiler, saat 18.00 itibarıyla tamamen sona eriyor.

Polatlı ilçesinde ise 16 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak su kesintisi, 17 Eylül 2025 Çarşamba sabahı saat 08.00'de sona erecek.