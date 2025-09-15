Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber

Eskişehir'de sokak ortasında çıkan kavgada, bıçakla boynundan yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin 10 dakikada hastaneye yetiştirmesi ve geçirdiği operasyon sonucunda hayati tehlikeyi atlattı. Olay anları saniye saniye görüntülenirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Ulubat Sokak'ta meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen bir nedenle düğünden çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen bir grup ile motosikletli M.G. isimli şahıs arasında kavga çıkmıştı. Kalabalık tarafından darp edilen motosikletli şahıs, bıçakla gruba saldırdı.

DAKİKALAR İÇİNDE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Grupta B.Y. isimli şahıs bacağından hafif şekilde, 20 yaşındaki Y.A. isimli kişi ise boynundan aldığı bıçak darbesiyle ciddi derecede yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Y.A. isimli yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye 10 dakikada sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ciddi derecede kan kaybetmesine rağmen hızlı bir şekilde hastaneye intikal ettirilen ve başarılı operasyon geçiren şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Bacağından hafif yaralanan ve hastaneye sevk edilen B.Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden motosikletle kaçan M.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kameralarına faklı açılardan anbean yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun motosikletli şahsa saldırıldığı ve ardından gelen bıçak darbeleriyle dağıldıkları görülüyor. Yine görüntülerde, boynundan yaralanan Y.A.'nın sendelediği, arkadaşları tarafından tutulduğu görülüyor.

