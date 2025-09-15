Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Oğlu kanseri yenen anne: Oğlum bu hastalığı atlattı şimdi de sıra bende

Oğlu kanseri yenen anne: Oğlum bu hastalığı atlattı şimdi de sıra bende

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da lösemiye yakalanan oğlu için meme kanseri tedavisini yarıda bırakan anne Nevin Beğdili, "Çok şükür oğlum bu hastalığı atlattı şimdi de sıra bende. Ben de inşallah bu hastalığı yeneceğim" dedi.

Kanserle mücadeleyi oğlunda kazanan anne kendi savaşında da galip gelmek istiyor.  Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lösemiye yakalanan 6 yaşındaki oğlu için meme kanseri tedavisini yarıda bırakan Nevin Beğdili, evladının yendiği hastalıktan kurtulmak istiyor.

OĞLU İÇİN TEDAVİSİNİ BIRAKTI 

Yunus Emre Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan 3 çocuk annesi Nevin Beğdili'ye, geçen yıl ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve iki göğsü alınan 39 yaşındaki Beğdili, bu süreçte oğlu Barış İsmail Işık'ın lösemi olduğunu öğrendi.
Oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için her an yanında olmak isteyen Beğdili, kendi hastalığı için gördüğü tedaviyi yarıda bıraktı.

Oğlu kanseri yenen anne: Oğlum bu hastalığı atlattı şimdi de sıra bende - 1. Resim

 "BU HASTALIĞI YENECEĞİM"

Annesinin bir an olsun yanından ayrılmadığı Barış İsmail, kemoterapi ve ilaç tedavisiyle 9 ay süren tedavisinin ardından kanseri yendi.
Beğdili, oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından kendi hastalığında da yarım bıraktığı tedaviyi tamamlayıp savaşını kazanmak istiyor.

Oğlu için kanser tedavisini yarıda bıraktığına pişman olmadığını anlatan Beğdili, şöyle konuştu:

"Herkesin evladı değerlidir ama yıllardır 3 çocuğumla hayat mücadelesi verdiğim için evlatlarım çok değerlidir. Önceliğim evladımın sağlığıydı. Eğer bu dünyaya bu çocukları getirdiysek bir şeylerden taviz vermemiz gerekiyordu. 9 aylık tedavi sürecinin sonunda çabalarımızın elverdiğini ve sonunu gördüğümüzü hissettik. Çok mutlu olduk ve sevindik. Çok şükür oğlum bu hastalığı atlattı, şimdi de sıra bende. Ben de inşallah bu hastalığı yeneceğim. Bu hastalık bize dimdik ayakta durmayı öğretti."

Oğlu kanseri yenen anne: Oğlum bu hastalığı atlattı şimdi de sıra bende - 2. Resim

PİLOT OLMAK İSTİYOR 

Beğdili, oğlunun hastalığı sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Kanseri yenen Barış İsmail Işık da kendini çok iyi hissettiğini ve büyüyünce pilot olmak istediğini söyledi. Hastalığı yenmesinin ardından iş insanı Dinçer Azaphan'ın girişimleriyle, taraftarı olduğu Galatasaray'ın futbolcularıyla bir araya geldiğini belirten Işık, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını RAMS Park'ta izlediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kirada oturanlar dikkat! Ev sahibinin IBAN oyununu yargı bozduKafe çalışanlarıyla gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti - YaşamÖnce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yettiGörenler bir daha bakıyor! Kanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyor - YaşamKanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyorAdana'da ilginç görüntü! Kuruyan baraja voleybol filesi kurdular - YaşamKuruyan baraja voleybol filesi kurdularYemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - YaşamBu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyorMeteoroloji haritayı yayınladı, Orhan Şen flaş tahminini paylaştı! Yaz sıcağında lapa lapa kar yağacak - YaşamYaz sıcağında lapa lapa kar yağacak!Üniversite öğrencileri geldi, ilçenin nüfusu ikiye katlandı! - Yaşamİlçenin nüfusu ikiye katlandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...