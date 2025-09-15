Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi
UEFA Avrupa Ligi’nde sahne alacak Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Sarı-lacivertliler karşılaşma öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ederken, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı Avrupa mücadelesi için geri sayım başlarken, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?" sorusu da merak ediliyor.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi açılış haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'daki ilk sınavını 24 Eylül 2025 tarihinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda verecek. Maçta ilk düdük saat 22.00'de çalacak.
Milyonlarca taraftarın heyecanla takip edeceği tarihi mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann - Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB - Fenerbahçe