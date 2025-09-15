Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi

Fenerbahçe&#039;nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi
UEFA Avrupa Ligi’nde sahne alacak Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Sarı-lacivertliler karşılaşma öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ederken, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı Avrupa mücadelesi için geri sayım başlarken, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?" sorusu da merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi açılış haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'daki ilk sınavını 24 Eylül 2025 tarihinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda verecek. Maçta ilk düdük saat 22.00'de çalacak.

Milyonlarca taraftarın heyecanla takip edeceği tarihi mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

  • 2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Nice

  • 23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Stuttgart

  • 6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe

  • 27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Ferencvaros

  • 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann - Fenerbahçe

  • 22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Aston Villa

  • 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB - Fenerbahçe

