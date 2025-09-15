Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı Avrupa mücadelesi için geri sayım başlarken, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?" sorusu da merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi açılış haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'daki ilk sınavını 24 Eylül 2025 tarihinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda verecek. Maçta ilk düdük saat 22.00'de çalacak.

Milyonlarca taraftarın heyecanla takip edeceği tarihi mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ