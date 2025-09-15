Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor

- Güncelleme:
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor
Haberler

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve diğer pozisyonlar için 2025 yılı personel alımı başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Toplam 5 bin kişilik alım kapsamında 3.172 İKM kadrosuna büyük ilgi gösterildi ve adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçların adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerinden ilan edilmesi bekleniyor. İşte, 2025 gardiyan alımında en son bilgiler...

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı süreci, infaz koruma memuru (İKM) başta olmak üzere çeşitli kadrolara yönelik yoğun ilgiyle tamamlandı.

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor - 1. Resim

Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınırken, toplamda 5 bin kişilik istihdam planlamasında 3.172 İKM kadrosu öne çıktı. Adaylar, başvuru süreçlerinin ardından şimdi sonuçların açıklanmasını ve sözlü veya uygulamalı sınav tarihlerinin duyurulmasını bekliyor.

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor - 2. Resim

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 2025 yılı infaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları henüz resmî olarak açıklanmadı. 

Başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan İKM alımı için adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. Sonuçların 15 Eylül'e kadar veya Eylül ayının ortası ile sonu arasında ilan edilmesini bekliyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, başvuruların bitiminden sonraki 2-3 hafta içinde sonuçların yayımlandığı görülür.

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor - 3. Resim

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında, infaz koruma memuru (İKM) adayları sonuçların açıklanmasının ardından sözlü veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. 

Zabıt katipliği pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak.

İKM adaylarının sözlü sınav tarihleri ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) internet adresinden ayrıca duyurulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

