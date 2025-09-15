Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı sonuçları bekleniyor

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı süreci, infaz koruma memuru (İKM) başta olmak üzere çeşitli kadrolara yönelik yoğun ilgiyle tamamlandı.

Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınırken, toplamda 5 bin kişilik istihdam planlamasında 3.172 İKM kadrosu öne çıktı. Adaylar, başvuru süreçlerinin ardından şimdi sonuçların açıklanmasını ve sözlü veya uygulamalı sınav tarihlerinin duyurulmasını bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 2025 yılı infaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları henüz resmî olarak açıklanmadı.

Başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan İKM alımı için adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. Sonuçların 15 Eylül'e kadar veya Eylül ayının ortası ile sonu arasında ilan edilmesini bekliyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, başvuruların bitiminden sonraki 2-3 hafta içinde sonuçların yayımlandığı görülür.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında, infaz koruma memuru (İKM) adayları sonuçların açıklanmasının ardından sözlü veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacak.

Zabıt katipliği pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak.

İKM adaylarının sözlü sınav tarihleri ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) internet adresinden ayrıca duyurulacak.