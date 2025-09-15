Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacaktı. Sarı-lacivertli takımın ligin yeni sezonunda sahaya çıkacağı ilk maç, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle iptal edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor oynanacağı tarih belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN ERTELENEN MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Fenerbahçe ligin 6. haftasında ise Kasımpaşa’ya konuk olacak. 21 Eylül Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın detayları merak edildi. 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de oynanacak mücadelenin beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtildi. Maçın ilk 11'leri henüz netleşmedi.