Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftası oynayacağı Alanyaspor maçı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı tarihi merak ederken, “Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?” soruları aramalarda öne çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacaktı. Sarı-lacivertli takımın ligin yeni sezonunda sahaya çıkacağı ilk maç, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle iptal edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor oynanacağı tarih belli oldu.

Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak? - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN ERTELENEN MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Fenerbahçe ligin 6. haftasında ise Kasımpaşa’ya konuk olacak. 21 Eylül Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak? - 2. Resim

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın detayları merak edildi. 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de oynanacak mücadelenin beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtildi. Maçın ilk 11'leri henüz netleşmedi.

Fenerbahçe'nin ertelenen maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da 127 gün sonra bir ilk! Fatih Tekke büyük maçlarda kayıpGalatasaray hiç düşünmeden göndermişti! Cuesta ilk maçında gol attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlk ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - Haberlerİlk ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimiŞampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. haftanın programı belli oldu - HaberlerŞampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. haftanın programı belli olduEmmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyor - HaberlerEmmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyorMetrobüs tam bilet ne kadar? Toplu taşıma ücretleri zamlandı, işte son fiyatlar - HaberlerMetrobüs tam bilet ne kadar? Toplu taşıma ücretleri zamlandı, işte son fiyatlarTogg T10F siparişi nasıl verilir? Fiyat listesi belli oldu - HaberlerTogg T10F siparişi nasıl verilir? Fiyat listesi belli olduTÜBİTAK 318 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı başlıyor - HaberlerTÜBİTAK 318 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...