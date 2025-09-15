Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği KYK ek yurt başvurularına ilişkin detaylar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ek yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler "KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

KYK yurtlarına ilk yerleştirmelere hak kazanamayan öğrenciler için ek yurt başvuruları gündemi meşgul eden konular arasındadır.

2025-2026 dönemi için başvuruların başlayacağı tarih ve başvuru ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor."KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman?" sorusu gündeme geldi.

KYK EK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Ancak geçen yıl baz alındığında, KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 5 Eylül 2024'te duyurulmuştu.

KYK ek yurt başvuruları ise üniversite kayıt sürecininin sona ermesiyle beraber 3-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.

Geçen yılki takvime bakıldığında, 2025 yılı KYK ek yurt başvurularının ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Adayların. bilgilerinde eksiklik ya da hata bulunması halinde üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırılması tavsiye ediliyor.

Eğer başvuru, hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılırsa, bu başvurular geçersiz sayılacak.

