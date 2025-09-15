KYK 2.dönem yurt başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri araştırılıyor

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla asil ve yedek listeler belli oldu. Her iki listeye de giremeyen üniversite öğrencileri, "KYK 2.dönem yurt başvuruları ne zaman?" merakla bekliyor.

KYK 2. DÖNEM YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK’nın ilk yurt başvuruları 2 Eylül Salı başlatılıp 6 Eylül Cumartesi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden alındı sonuçlar ise 11 Eylül Perşembe günü duyuruldu. Buna göre asil ve yedek liste açıklandı. Her iki listeye de giremeyen üniversite öğrencileri 2. dönem yurt başvuru tarihlerini araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2. dönem yurt başvuru tarihlerini açıklamadı. İlk yerleştirme süreci tamamlandıktan ve yedek yerleştirmeler açıklandıktan sonra başvuruların başlaması bekleniyor.

KYK YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlk yerleştirme sonuçları, 11 Eylül 2025 Perşembe günü duyuruldu. Asil listelere giren öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirirken yedek sonuçları her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri açıklanıyor.

Asil listedeki öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaması durumunda boş kalan kontenjanlar, yedek adaylara sırayla tahsis edilecek.

ASİL VE YEDEK LİSTELER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Asil ve yedek listelere ulaşmak isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden, “KYK Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” sayfasına TC kimlik ve şifreleriyle giriş yaparak bilgilerini görebilirler.