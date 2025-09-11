KYK yurt ücretleri ne kadar, oda tipleri ve fiyatları nedir? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip oda özellikleri

KYK yurt ücretleri ne kadar, oda tipleri ve fiyatları nedir soruları başvuru sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip oda özellikleri hızla araştırılmaya başlandı.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 akademik yılı için KYK yurt ücretleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, her yurt tipine göre farklı ücretler belirliyor.

Yeni dönemde yurt ücretlerine yapılan yüzde 40’lık artış sonrası, 1. tip yurt aylık 750 TL, 2. ve 3. tip yurtlar 850 TL, 4. tip yurt 1.050 TL, 5. tip yurt 1.150 TL ve 6. tip yurt 1.250 TL olarak belirlendi. KKTC’deki KYK yurtları için ücret 1.125 TL oldu.

Yurt ücretleri, aylık ödeme ve kayıt sırasında ödenen depozito şeklinde iki kalemden oluşuyor. Depozito, yurt kaydı sırasında bir defaya mahsus yatırılıyor ve yurt terk edildiğinde geri ödeniyor.

KYK ODA TİPLERİ VE FİYATLARI NEDİR?

KYK yurtları, odaların büyüklüğü ve oda başına öğrenci sayısına göre 1’den 6’ya kadar tiplerde kategorize ediliyor. Her tip yurt, öğrencilere sunduğu olanaklar ve oda konforuna göre farklılık gösteriyor.

1. tip yurt en çok öğrenci kapasiteli odalara sahip olurken, tip sayısı yükseldikçe odalar daha az kişiyle paylaşılıyor.

KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP VE 6. TİP ODA ÖZELLİKLERİ

1. ve 2. tip yurtlarda odalar 6-8 kişilik olup, banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı şeklindedir.

3. ve 4. tip yurtlar 4-6 kişilik odalardan oluşur ve banyo-tuvalet yine ortak olarak kullanılır.

5. ve 6. tip yurtlar daha konforlu olup, odalarda 1-3 öğrenci kalır ve her odanın banyo ve tuvaleti kendine özeldir.