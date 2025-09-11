Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır?

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır?

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır?
KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır merak ediliyor. Yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, öğrencilerin okullarına daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun KYK yurtlarına geçiş yapabilmesini sağlayan nakil işlemlerine çevrildi.

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen nakil sürecinde öğrenciler okullarına daha yakın olan yurtlar için tekrar başvuruda bulunabilecekler.

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? - 1. Resim

KYK YURT NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 akademik yılı için KYK yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin odağı, yurt nakil başvurularına kaydı. Öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitelere daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun KYK yurtlarına geçiş yapmak için nakil tarihlerini merak ediyor.

KYK yurt nakil başvuruları, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlıyor. Başvuruların işleme alınma süresi her öğrencinin talebine göre farklılık gösterebiliyor. Nakil talebini erken yapan öğrenciler, istedikleri yurda geçiş yapma şansını artırıyor.

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? - 2. Resim

KYK NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

KYK yurt değişikliği için artık yazılı dilekçe gerekmiyor. Nakil işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Öğrenciler e-Devlet portalına giriş yaparak, tercih ettikleri yurda nakil talebinde bulunabiliyor. Nakil işleminin kabul edilebilmesi için, öğrencinin yerleşmek istediği yurtta boş kontenjanın bulunması gerekiyor.

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? - 3. Resim

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 dönemi için KYK yurt başvurularının sonuçları açıklandı! Başvurular, üniversitelerin örgün eğitim programlarına kayıt yaptıran yeni ve ara sınıf öğrencileri için alınmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçların e-Devlet üzerinden erişilebilir olduğunu duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek ve barınma hakkı kazandıkları KYK yurtlarına kayıtlarını yaptırabilecek.

Kesin kayıt tarihleri ve yurt yerleştirme işlemleriyle ilgili bilgiler de e-Devlet portalı üzerinden takip edilebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

