KYK kredi başvuruları ne zaman, aylık ne kadar ödeniyor? 2025-2026 KYK kredi ve burs başvuru tarihi

KYK kredi başvuruları ne zaman, aylık ne kadar ödeniyor soruları gündemde. 2025–2026 eğitim-öğretim döneminde burs ve kredi miktarının ne kadar olacağı, hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu öğrenciler tarafından merak ediliyor.

KYK KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları, okulların açılmasının ardından yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayının başında alındı. Öğrencilerin başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri önerilirken başvurular da e-Devlet platformu üzerinden alınacak.

KYK KREDİSİ AYLIK NE KADAR ÖDENİYOR?

2025-2026 dönemi için burs ve kredi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen eğitim döneminde lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL ödenmişti.

Ocak 2025 itibarıyla lisans ve ön lisans öğrencileri için aylık burs miktarının 3.000 TL seviyesinde olduğu iddiası gündemde bulunuyor. Resmi rakamlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden ödeme planlarını takip edebilecek.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

Lisans ve ön lisans öğrencileri: 2.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 4.000 TL

Doktora öğrencileri: 6.000 TL

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

KYK burs ve kredi başvurularında öncelikli hak sahipleri: