KYK kredi başvuruları ne zaman, aylık ne kadar ödeniyor? 2025-2026 KYK kredi ve burs başvuru tarihi
KYK kredi başvuruları ne zaman, aylık ne kadar ödeniyor merak ediliyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından sunulan burs ve öğrenim kredisi başvurularının tarihlerini araştırmaya başladı.
KYK kredi başvuruları ne zaman, aylık ne kadar ödeniyor soruları gündemde. 2025–2026 eğitim-öğretim döneminde burs ve kredi miktarının ne kadar olacağı, hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu öğrenciler tarafından merak ediliyor.
KYK KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları, okulların açılmasının ardından yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayının başında alındı. Öğrencilerin başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri önerilirken başvurular da e-Devlet platformu üzerinden alınacak.
KYK KREDİSİ AYLIK NE KADAR ÖDENİYOR?
2025-2026 dönemi için burs ve kredi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen eğitim döneminde lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL ödenmişti.
Ocak 2025 itibarıyla lisans ve ön lisans öğrencileri için aylık burs miktarının 3.000 TL seviyesinde olduğu iddiası gündemde bulunuyor. Resmi rakamlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden ödeme planlarını takip edebilecek.
2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?
Lisans ve ön lisans öğrencileri: 2.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 4.000 TL
Doktora öğrencileri: 6.000 TL
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI
KYK burs ve kredi başvurularında öncelikli hak sahipleri:
- Şehitlerin bekar çocukları veya çocuğu olmayan bekar kardeşleri
- Gazilerin kendisi veya bekar çocukları
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
- Anne ve babası vefat etmiş bekar öğrenciler
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasında eğitim almış öğrenciler
- Darüşşafaka Lisesi mezunları
- Bakanlıkça belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
- YKS’de ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler