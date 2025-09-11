Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

- Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB KYK yurt başvuru sonuçlarının belli olması üzerine "KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında araştırılıyor.

2025-2026 akademik yılı için GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.

KYK yurt başvuruları, devlet kurumları tarafından alınan veriler ve öğrencilerin beyanları doğrultusunda değerlendirilir. Sonuçlar ise T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden öğrenebilir, taahhütname onayı da yeni e-Devlet üzerinden gerçekleşir.

Peki, KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı alma e-devlet ekranı....

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Taahhütname, bir kişinin kendine ait olan hesabı veya başka br kişi/kurum adına, bir işi yapılacağını ya da bir şeyin teslim alındığında kanıt niteliği taşıyan belgedir. 

KYK bursu için verilen taahhütname ise üniversite öğrencilerinin burs ya da kredi alırken kabul ettiği resmi bir belgedir.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarına girmeye hak kazanan öğrencilerin taahhütname onaylaması zorunludur. Taahhütname onayı e-Devlet uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvurusu için taahhütname, e-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır. Ardından yurt sonuçları sayfasından "Taahhütname Onay"seçeneği tıklanarak onaylanabilir. 

