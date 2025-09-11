Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK yurt taahhütname onayı ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KYK yurt başvuru sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, yurt hakkı kazanan öğrenciler için taahhütname onayı süreci başladı. Son tarih merakla bekleniyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla, öğrenciler taahhütname onayı ve kayıt işlemleri için harekete geçti. Peki, KYK yurt taahhütname onayı ne zaman bitecek?

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 10 Eylül 2025 tarihinde açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından yurt hakkı kazanan öğrenciler için taahhütname onayı süreci başladı. Yurt kayıt süreci ise 13 Eylül saat 23.00'te sona erecek. Yurtta kalmaya hak kazanan adayların verilen tarihe kadar,  e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Taahhütname onayı, yurt kaydının tamamlanması için zorunlu bir adım olup, bu işlemi tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı yedek adaylara devrediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde, kayıt işlemlerinin belirlenen takvimde tamamlanmaması durumunda yurt hakkının iptal edileceği belirtiliyor.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK yurt taahhütname onayı, e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak taahhütnameyi okuyup onaylıyor. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından e-Devlet’te yer alan formda öğrenci ve yurt bilgilerini kontrol ederek “Kayıt Yap” butonuna basılması gerekiyor.

