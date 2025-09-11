Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı
Haberler

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği duyuru, Bakan Osman Aşkın Bak tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Bak, 2025-2026 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

GSB yurt başvurusu yapan öğrenciler sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı - 1. Resim

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularında öğrencilerin bekleyişi sona erdi. 2025-2026 akademik yılı için başvurular en son 6 Eylül 2025 tarihinde alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından şimdi öğrenciler, yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek ve kesin kayıt tarihleri açıklanacak. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, barınma hakkı kazandıkları KYK yurtlarına yerleşebilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi
