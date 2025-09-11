GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı

Bakan Bak, 2025-2026 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

GSB yurt başvurusu yapan öğrenciler sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularında öğrencilerin bekleyişi sona erdi. 2025-2026 akademik yılı için başvurular en son 6 Eylül 2025 tarihinde alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından şimdi öğrenciler, yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek ve kesin kayıt tarihleri açıklanacak. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, barınma hakkı kazandıkları KYK yurtlarına yerleşebilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI