KYK Yurt Time başvuruları ne zaman? 2025-2026 başvuru tarihi ve şartları gündemde!

Üniversite öğrencilerinin hem fiziksel aktivitelerini artırmak hem de ek gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen KYK Yurt Time Spor Projesi, 2025-2026 yılı için yine öğrencilerin gündeminde. Projenin başvuru süreci ve sağladığı fırsatlar, öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Yurt Time Spor Projesi’nin 2025-2026 dönemi için başvuru tarihleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle eğitim-öğretim yılının başında, özellikle Eylül ayının ikinci haftasında alındığı görülüyor.

Örneğin 2024 yılında 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşirken sonuçlar 3 Ekim 2024’te duyurulmuştu.

Bu nedenle, 2025 yılı için başvuruların da benzer bir takvimle, Eylül ayının üçüncü haftası başlaması bekleniyor. Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformunu düzenli olarak takip etmeleri, başvuru tarihlerini kaçırmamak adına büyük önem taşıyor.

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru tarihi belli olduğunda öğrenciler başvurularını, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünde yer alan “Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu” seçeneği üzerinden gerçekleştirecek.

KYK YURT TİME NEDİR?

KYK Yurt Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlatıldı.

Proje, öğrencilerin düzenli spor yapmalarını teşvik ederken aynı zamanda yurt işleyişine katkıda bulunmalarını ve ek gelir elde etmelerini sağlıyor.

Kütüphane sorumluluğu, genç ofis asistanlığı, eğitim asistanlığı gibi 26 farklı alanda görev alma imkanı sunan proje, öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında yapılan günlük 5 dakikalık spor egzersizler, öğrencilerin sağlıklı hayat alışkanlıkları kazanmasına yardımcı oluyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK Yurt Time Spor Projesi’ne başvurabilmek için öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda resmi olarak barınıyor olmak gerekiyor. Proje, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren eğitim gören üniversite öğrencilerine açık. Başvuru değerlendirme sürecinde akademik başarı ve öğrencilerin burs veya kredi durumu gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu nedenle, başvuru yapacak öğrencilerin akademik performanslarını yüksek tutmaları ve varsa burs/kredi bilgilerini doğru bir şekilde beyan etmeleri önem taşıyor.