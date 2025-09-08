Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK, Yurt, Öğrenci, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları tamamlandı. Şimdi, binlerce öğrenci yerleştirmek sonuçlarını merakla bekliyor. '2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak', kesin kayıt tarihleri ve yurt ücretleri araştırılıyor.

KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden alındı. Ardından yerleştirme sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 6 Eylül 2025'te sona ermesinin ardından en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

GSB henüz kesin bir tarih duyurmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında sonuçların başvuru bitiminden 1-2 hafta içinde erişime açılması muhtemel görünüyor.

2024-2025 döneminde başvurular 20-24 Ağustos'ta alınmış ve sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti.

2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden yapılabilir. 

Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranı, sonuçlar açıklandığında aktif hale gelecek ve başvuru detayları, yurt tipi ile kesin kayıt bilgilerini içerecek. 

2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1050 TL

Beşinci tip oda: 1150 TL

Altıncı tip oda: 1250 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Avustralya’yı sarsan ''mantar cinayeti'' davasında karar çıktıMısır’a resmi davetle gitmişti! İranlı diplomat Musavi kaçırıldı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - Haberler8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama - HaberlerAdaylar heyecanla bekliyordu! Sonuçlar açıklandıAraklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAraklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - HaberlerBursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor? - HaberlerBant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?Ek tercihler nasıl yapılır, neye bakılır, son gün ne zaman? - HaberlerEk tercihler nasıl yapılır, neye bakılır, son gün ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...