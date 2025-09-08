2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden alındı. Ardından yerleştirme sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 6 Eylül 2025'te sona ermesinin ardından en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

GSB henüz kesin bir tarih duyurmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında sonuçların başvuru bitiminden 1-2 hafta içinde erişime açılması muhtemel görünüyor.

2024-2025 döneminde başvurular 20-24 Ağustos'ta alınmış ve sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti.

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden yapılabilir.

Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranı, sonuçlar açıklandığında aktif hale gelecek ve başvuru detayları, yurt tipi ile kesin kayıt bilgilerini içerecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1050 TL

Beşinci tip oda: 1150 TL

Altıncı tip oda: 1250 TL