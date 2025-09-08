2026 VGM’nin burs başvuru süreçleri her yıl eylül-ekim döneminde açılıyor. Bu yıl da aynı takvimin izlenmesi beklenirken resmi duyurular için vakfın internet sitesi dikkatle takip ediliyor.

2026 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2024, yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim 2024 tarihlerinde alınmıştı.

2025-2026 dönemi için VGM henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak benzer takvimin bu yıl da geçerli olması bekleniyor.

Başvuru tarihleri genelde başlamasından en az 15 gün önce kurumun resmi web sitesi olan vgm.gov.tr adresinden duyuruluyor.

Dolayısıyla, öğrencilerin ekim ayı başında resmi kaynakları yakından takip etmelerinde fayda var.

VGM (VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burslarına başvuru tamamen çevrimiçi ortamda yapılmakta. Başvurular, www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulduktan sonra yine aynı platformdan doldurulan başvuru formlarıyla gerçekleştiriliyor.

2025 VGM BURSU NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla VGM tarafından ödenen burs miktarları şöyle:

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise): aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim (ön lisans/lisans): aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencisi: aylık 3.000 TL

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.