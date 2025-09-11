KYK yedek yurt sonuçları hangi günler açıklanacak? İşte sonuç ekranı!

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru sonuçlarının duyurulmasıyla, yedek listedeki öğrenciler gözlerini yerleştirme takvimine çevirdi. Sonuçların hangi günlerde açıklanacağı yoğun ilgi görüyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI HANGİ GÜNLER AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru sonuçlarını 10 Eylül 2025’te açıklarken yedek listedeki öğrenciler için yerleştirme sonuçlarının her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncelleneceğini duyurdu.

Asil listedeki öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaması durumunda boş kalan kontenjanlar, yedek adaylara sırayla tahsis edilecek.

Bakanlık, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK kanalları üzerinden destek sağlanacağını duyurdu.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK yedek yurt sonuçları, e-Devlet platformu üzerinden “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetiyle, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak durumlarını kontrol ediyor.

Sonuç ekranında, yedek listedeki sıraları, yurt hakkı kazanıp kazanmadıkları ve varsa yerleşilen yurdun adı, adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer almakta.

YEDEK ADAYLAR NE YAPMALI?

Yedek listedeki öğrencilerin, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri e-Devlet üzerinden sonuçları kontrol etmesi ve yurt hakkı kazanıldığında, taahhütname onayı ve ilk kayıt ücreti ödenerek kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.