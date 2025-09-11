KYK yurt kaydı nasıl yapılır, ne zamana kadar? Yurt kayıt işlemleri ekranı!

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil ve yedek listedeki öğrenciler için kayıt işlemleri hız kazandı. e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" ekranından öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

KYK yurt kaydı, e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” ekranı üzerinden yapılıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

Öğrencilerin belirtilen taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Kayıt işlemi sırasında, başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler varsa, bunların ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler için ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK kanallarını öneriyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

KYK yurt kayıtları için son tarih, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın 10 Eylül 2025’te yaptığı açıklamaya göre 13 Eylül 2025 saat 23:00 olarak belirlendi; bu süre içinde taahhütname onayı ve ilk kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Kayıt işlemlerini bu tarihe kadar tamamlamayan asil listedeki öğrencilerin yurt hakları iptal edilerek yedek adaylara devredilecek. Yedek yerleştirmeler ise her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenecek.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE NASIL ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti, yurda ve yerleştirme tarihine göre değişen, içinde güvence bedeli bulunan bir tutardır. Ziraat Bankası şubeleri, ATM’ler veya “https://kyk.ziraatbank.com.tr” adresinden ödenebilir.