GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar?

2025-2026 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB Yurt başvuru sonuçları açıklandı. GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları araştırılıyor. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tip KYK yurt fiyatları ne kadar oldu, zam sonrası son fiyatlar ne? İşte GSB KYK yurt fiyatları ve genel bilgiler...

KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

KYK yurtları, genel olarak en az tek ve en çok 8 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanılır.

GSB KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yurt hakkı kazanan üniversiteliler kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeli. GSB Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar, e-Devlet’te yer alan ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. VE 6. TİP YURT FİYATLARI KAÇ PARA?

Fiyatlar bu yıl yüzde 40 oranında arttı. 6 farklı oda tipi var ücretler de ona göre değişiyor. Ortalama olarak yurt fiyatları 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.

1. TİP: 750

2. TİP: 850

3. TİP: 850

4. TİP: 1050

5. TİP: 150

6. TİP: 1250

1, 2, 3, 4, 5. 6. YURT ÖZELLİKLERİ NELER?

KYK yurtları 6 farklı tiptedir, özellikleri ise şu şekildedir;

1. tip ve 2. tip yurtlar 6-8 öğrencilik odalardan olur. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği karşılanmamaktadır.

3. tip ve 4. tip yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2 ila 4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı bazılarında kitaplık dahi bulunmaktadır.

5. tip ve 6. tip KYK yurtları ise diğer tiplere göre daha pahalıdır. Bu yurtlardaki odalar 1, 2 en fazla 3 kişiliktir. Her odada tuvalet ve banyo bulunmaktadır.