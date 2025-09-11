Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK yurtlarında yemek ücretsiz mi? 2025-2026 KYK yemekhane ücret durumu merak ediliyor!

KYK yurtlarında yemek ücretsiz mi sorusu gündemde. Üniversite öğrencileri, KYK yurtlarına yerleşme sürecinde barınma kadar yemek hizmetlerini de merak ediyor. 2025-2026 akademik yılı için KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, KYK yurt ücretlerinin yemekleri kapsayıp kapsamadığını araştırmaya başladı.

KYK yurtlarında yemek ücretsiz mi, KYK'da yemek ücretli mi veriliyor merak ediliyor. KYK yurtlarında konaklayan öğrenciler için ise kurum tarafından kahvaltı ve akşam yemeği sağlanıyor. 

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETSİZ Mİ?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için lokanta ve kantin hizmetleri sunuluyor. 

Yurtlarda verilen yemekler için devlet desteği ile öğrencilerin günlük beslenme masrafları büyük ölçüde karşılanıyor. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler için sabah kahvaltısı 65 TL, akşam yemeği ise 135 TL olarak belirlenmiş ve toplam günlük beslenme yardımı 200 TL’ye ulaşmış durumda.

Devlet desteği sayesinde öğrenciler, yurt bünyesindeki yemeklerden düşük maliyetle faydalanabiliyor. Öğrenciler, yemeklerini parmak izi sistemi üzerinden alarak hizmetten yararlanıyor.

KYK'DA YEMEKLER ÜCRETLİ Mİ?

KYK yurtlarında sunulan yemek hizmetleri, öğrencilerin bütçesini zorlamayacak şekilde düzenlenmiş bir sistem üzerinden yürütülüyor. 2025-2026 döneminde, yurtlarda kahvaltı ve akşam yemeği devlet tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde sunuluyor. Öğrenciler, yurtlarda bulunan lokanta ve kantinlerden uygun fiyatlarla faydalanabiliyor.

Kesin kayıt yaptıran öğrenciler için günlük beslenme yardımı, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere toplam 200 TL olarak ödeniyor. Yurt ücreti ve güvence bedeli ödenmeden barınan öğrenciler için günlük beslenme yardımı 220 TL olarak uygulanıyor.

