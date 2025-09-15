Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maç tarihi araştırılıyor

Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maç tarihi araştırılıyor

- Güncelleme:
Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maç tarihi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Taraftarlar şimdiden maç tarihini araştırmaya başladı. Şu sıralar internette en çok aranan konulardan biri ise Beşiktaş'ın maçı ne zaman oldu. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan dorukta... Ligin 6. haftasındaki maçlar dikkat çekiyor. Taraftarlar takımlarının maç tarihlerini merak ediyor. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye aramalar başladı. En son Başakşehir ile karşılaşan siyah beyazlılar maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Gözler Göztepe maçına çevrildi. Peki  Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç tarihi... 

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başlayacak. 

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İngiltere’den tarihi karar! İsrailli öğrenciler ünlü askeri okula adım atamayacak
