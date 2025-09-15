Bütçeden sevindiren haber! Ağustosta 96,7 milyar TL fazla verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Ağustos ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 191,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 288,1 milyar TL ve bütçe fazlası 96,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 11,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 276,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ağustos ayında 129 milyar 594 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ağustos ayında 96 milyar 705 milyon TL fazla verdi. 2024 yılı Ağustos ayında 32 milyar 548 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ağustos ayında 276 milyar 436 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 179 milyar 732 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 11 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 820 milyar 314 milyon TL harcama yapıldı. Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,4 iken 2025 yılında yüzde 8,1 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 oranında artarak 1 trilyon 11 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,4 iken 2025 yılında yüzde 7,9 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 150 milyar 403 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 113 milyar 396 milyon TL oldu. 2024 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 690 milyar 720 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 86,5 oranında artarak 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 8,2 iken 2025 yılında yüzde 10,1 oldu. 2025 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,5 oranında artarak 1 trilyon 150 milyar 403 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 10,3 oldu.

2025 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 891,2 milyar TL, bütçe gelirleri 7 trilyon 983,6 milyar TL ve bütçe açığı 907,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 465,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 518,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe dengesi Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 973 milyar 554 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 907 milyar 635 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 209 milyar 545 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 518 milyar 124 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 8 trilyon 891 milyar 201 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 425 milyar 759 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 7 trilyon 465 milyar 442 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 oranında artarak 8 trilyon 891 milyar 201 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 oranında artarak 7 trilyon 465 milyar 442 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 7 trilyon 983 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 6 trilyon 871 milyar 696 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 894 milyar 771 milyon TL oldu. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 5 trilyon 253 milyar 15 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 52 oranında artarak 7 trilyon 983 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 oranında artarak 6 trilyon 871 milyar 696 milyon TL oldu.