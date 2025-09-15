Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025 Eylül öğretim yılına hazırlık ödeneği kaç lira?

Okulların açılmasıyla birlikte yüz binlerce öğretmen, hesaplarına yatacak eğitim ödeneğini heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği tutarını belirledi. Bununla birlikte, öğretmenlerin kırtasiye, eğitim materyali ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlamak amacıyla verilen eğitim ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılında alacakları hazırlık ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih netlik kazandı. Eğitim ödeneğinin 15 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

2025 EYLÜL ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ KAÇ LİRA?

Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan kararlar doğrultusunda öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinde artışa gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 TL'den 6.436 TL'ye yükseltildi.