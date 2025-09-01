Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Öğretmen seminerleri saat kaçta?

Öğretmen seminerleri saat kaçta?

- Güncelleme:
Öğretmen seminerleri saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Seminer, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında öğretmen seminerleri bugün başlıyor. MEB tarafından yapılan açıklamayla beraber seminerlerin 5 gün süreceği ve katılım saatleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerlerinin detaylarını açıkladı.

Seminerlerin Eylül ayının ilk haftasında yapılacağını duyururken "Öğretmen seminerleri saat kaçta?" sorusu yeniden gündeme geldi. 

Öğretmen seminerleri saat kaçta? - 1. Resim

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakalığı tarafından yayımlanan programa göre öğretmen seminleri, sabah saat 09:00 başlayacak ve 12:00^da sona erecek. 

Öğretmen seminerleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. Beş gün sürecek program, tüm resmi ve özel okullarda eş zamanlı olarak uygulanmaya başladı.

Öğretmen seminerleri saat kaçta? - 2. Resim

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILIM ZORUNLU MU?

Seminer programına, görevde olam tüm öğretmenlerin katılması zorunludur. Ayrıca yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin de seminer sürecine dahil olması bekleniyor. 

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama ise şu şekildedir;

"Bugün okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasına, yönetici ve öğretmenlerimiz ise 2025 Eylül dönemi mesleki çalışma programına başladı.

Mesleki çalışma dönemleri, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim faaliyetlerini planladıkları kıymetli zaman aralıklarıdır.

Yeni haftayla başlayan mesleki çalışma sürecinde tüm öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kolaylıklar diliyorum. İyi haftalar."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

