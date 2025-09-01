Bugün okul var mı, 1 Eylül'de ders olacak mı? Okulların açılma tarihi gündemde!

Yeni eğitim-öğretim dönemi için geri sayım sürerken öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında okulların açılış tarihi geliyor. Peki, Bugün okul var mı, 1 Eylül'de ders olacak mı?

BUGÜN OKUL VAR MI?

1 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm sınıflar için okullar açılmadı henüz. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bugün okul öncesi öğrenciler ve ilkokul 1. sınıflar uyum programına katılıyor. Diğer sınıflar için 8 Eylül'de okullar açılacak.

1 EYLÜL'DE DERS OLACAK MI?

1 Eylül’de sadece uyum haftası kapsamında sınıfına yeni başlayacak çocuklar için program uygulanıyor. Okul öncesi kurumlar ve ilkokul 1. sınıflar bu hafta boyunca öğretmenleriyle tanışıp okula alışma sürecine girecek. Diğer kademelerde ise 8 Eylül'e kadar ders yapılmıyor.

OKULLAR AÇILDI MI, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Ortaokul ve liseler dahil olmak üzere tüm öğrenciler yeni ders yılına adım atacak. Uyum haftası ise 1-5 Eylül arasında okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak.