Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
Güncelleme:
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.
İstanbul'da yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfın uyum haftası bu sabah başladı.
Haftanın ilk iş günü olmasının da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, E-5 Karayolu Yenibosna mevkii Ankara istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerinde ölçüldü.
