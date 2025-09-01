Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Okul Öncesi, İlkokul, Trafik Yoğunluğu, İstanbul, E-5, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul'da yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfın uyum haftası bu sabah başladı.

Haftanın ilk iş günü olmasının da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, E-5 Karayolu Yenibosna mevkii Ankara istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi - 1. Resim

İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerinde ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Gündem3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiÇin'de kritik temaslar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi - GündemErdoğan'dan Çin'de kritik temaslar!Tek gündemleri İmamoğlu! - GündemCHP ülkenin sorunlarına tek öneri getirmiyorŞikâyet ve talepler masada! AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor - GündemAK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Yabancı öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar - GündemYabancı öğrenciden 120 milyar!Sağlık Bakanlığından yeni öğrencilerin ailelerine: Uyum uyarısı - GündemSağlık Bakanlığından yeni öğrencilerin ailelerine: Uyum uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...