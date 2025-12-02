Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de bulunduğu 12 kişinin sorgusu başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlenmiş, SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edilmişti.

Eski futbolcu Gökhan Gönül

ARALARINDA GÖKHAN GÖNÜL VE AREF GHAFOUR DE VAR

Yatırımcıları manipüle ederek vurgun yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ile eski kaleci E.Ş.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6 firari şüpheli için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Eski futbolcu G.G. ve eski kaleci E.Ş. ile illüzyonist Aref Ghafouri, B.E., C.Ç., F.K., A.A., İ.İ., M.E., M.A., M.G. ve A.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’de ifade işlemleri başladı.

İllüzyonist Aref Ghafouri

BİST’te bir şirket hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta birçok adrese zincirleme baskın düzenlenmiş, 7 kişinin tutuklu olduğu, 12 kişinin de gözaltına alındığı aktarılmıştı. Haklarında yakalama kararı bulunan firari 6 kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası