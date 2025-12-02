Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu belirledi.

Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi.

5 İLDE OPERASYON, 10 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

