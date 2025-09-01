Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağlık Bakanlığından yeni öğrencilerin ailelerine: Uyum uyarısı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler bu hafta ‘uyum’ eğitimleri görecek. Bakanlık, çocukların psikolojilerinin bozulmaması için yapılması ve asla yapılmaması gerekenleri açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflara yönelik olarak bugün  başlayan bir haftalık ‘uyum’ sürecine ilişkin çocukların psikolojik gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi için bazı uyarılarda bulundu. Bakanlık okula yeni başlayacak öğrencilerin velilerine yapılması ve asla yapılmaması gerekenleri şöyle bildirdi. 

BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

Okula yeni başlayan çocukları uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslamayın. Ayrıca, çocuklar için benliklerine zarar verebilecek ‘ağlarsan sana kötü çocuk derler’, ‘seni okula almazlar’, ‘seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar’ gibi ifadeler kesinlikle kullanılmamalı. Çocukların alıştıkları aile ortamından çıkarak düzenli, kurallı bir yapıya adım atması ve ayrılık kaygısı, zorluklara sebep olabiliyor. Bazı çocuklar okula kolayca uyum sağlarken, bazılarının alışması zaman alabiliyor. 

OKULU SEVDİRİN

Öğrencilerin zihnine okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuyla ilgili olumlu bir görüntü yerleştirilmesi, süreci kolaylaştıran etkenler arasında yer alıyor. Okulda çocukların hoşuna gidecek etkinlikler yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edinilebilecek özel bir yer olduğu vurgulanmalı. 

OKUL REDDİ KAYGI BOZUKLUĞU İŞARETİ

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesinden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Aygün Hüseyinova, öğrencilerde okul reddinin genellikle bir buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu belirterek “Altında çok derin kaygılar barındırabilir, sadece çocuğu değil, tüm aileyi sarsan bir kriz olabilir. Okul reddi genellikle kaygı bozuklukları ya da başka psikiyatrik sorunlarla birlikte görülür” ifadelerini kullandı. Okul reddinin öğretmen tutumu, akran zorbalığı veya aile içi sorunlar gibi çevresel ve sosyal etkenlerle de ilişkili olabileceğini belirten Hüseyinova, sürecin uzman kontrolü ve okul iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi. 

