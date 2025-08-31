Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin çocuklarına sağlanan Ulaşım Desteği programı devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla gündeme gelen program, başvuru süreci ve koşullarıyla velilerin ve öğrencilerin dikkatini çekiyor.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak için 2022’de başlatılan Ulaşım Desteği programının 2025-2026 eğitim öğretim yılında da süreceğini duyurdu.

Program kapsamında, ailelerinden farklı bir ilde eğitim gören öğrenciler, yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destek alabilecek. Tek yön için üst limit 1.900 TL olarak güncellendi.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM YOL DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Ulaşım Desteği başvuruları, e-Devlet üzerinden veya öğrencinin ailesinin ikamet ettiği ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat yapılarak gerçekleştiriliyor. e-Devlet’teki “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” sekmesi altında “Ulaşım Desteği Başvurusu” ekranından başvuru yapılabiliyor.

Gerekli belgeler arasında öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve sosyal yardım faydalanıcısı olduğunu gösteren evraklar yer alıyor. Başvurular, seyahat tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlanmalı.

Başvuru sürecinde, öğrencilerin Türkiye sınırları içinde ailelerinden farklı bir ilde örgün eğitime devam etmesi gerekiyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamıyor.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ulaşım Desteği’nden, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan, Türkiye’de ailelerinden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri faydalanabiliyor.