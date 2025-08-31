Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı

Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı
Sosyal Yardım, Okul, Öğrenci, Eğitim, Destek, Başvuru, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Ulaşım Desteği programı, yeni eğitim öğretim yılında da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı detayları ve destek miktarı araştırılıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin çocuklarına sağlanan Ulaşım Desteği programı devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla gündeme gelen program, başvuru süreci ve koşullarıyla velilerin ve öğrencilerin dikkatini çekiyor.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak için 2022’de başlatılan Ulaşım Desteği programının 2025-2026 eğitim öğretim yılında da süreceğini duyurdu.

Program kapsamında, ailelerinden farklı bir ilde eğitim gören öğrenciler, yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destek alabilecek. Tek yön için üst limit 1.900 TL olarak güncellendi. 

Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı - 1. Resim

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM YOL DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Ulaşım Desteği başvuruları, e-Devlet üzerinden veya öğrencinin ailesinin ikamet ettiği ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat yapılarak gerçekleştiriliyor. e-Devlet’teki “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” sekmesi altında “Ulaşım Desteği Başvurusu” ekranından başvuru yapılabiliyor.

Gerekli belgeler arasında öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve sosyal yardım faydalanıcısı olduğunu gösteren evraklar yer alıyor. Başvurular, seyahat tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlanmalı.

Başvuru sürecinde, öğrencilerin Türkiye sınırları içinde ailelerinden farklı bir ilde örgün eğitime devam etmesi gerekiyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamıyor.

Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı - 2. Resim

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ulaşım Desteği’nden, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan, Türkiye’de ailelerinden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri faydalanabiliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AFAD duyurdu: Balıkesir'de depremCumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesiBim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı - HaberlerBim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimi - Haberler1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimiCengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi... - HaberlerCengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi...Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerBaşakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli olduTrabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler) - HaberlerTrabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...