İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler...

İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çocuğu bu sene eğitim hayatına başlayacak olan veliler heyecan içinde, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için alınması gerekenler merak ediliyor. Peki ilkokul 1. sınıf öğrencisinin ihtiyaç listesinde neler var, defter alınacak mı, hangi kalemler tercih ediliyor? İşte detaylar...

Yaz tatilinin sona ermesi ile ders başı yapacak öğrenciler gün sayıyor. Veliler de çocukları kadar heyecanlı, okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. İlkokul ve anasınıfları bir hafta önce başlayacak. Uyum haftası kapsamında onlar 1 Eylül'de okul yolu tutacak. Çocukları bu sene okula başlayacak olan anne babalar eksiklerini tamamlama peşinde, ihtiyaç listesinde ne var diye araştırmaya başladılar bile. Peki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine alınır, defter ve kalemleri nasıl seçilir, işte ihtiyaç listesi... 

1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi - 1. Resim

İLKOKULDA KİTAPLAR ÜCRETSİZ Mİ? 

Ders kitapları ücretsiz olarak okullar tarafından verilecek. Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabı dağıtıldı. 

İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler... - 2. Resim

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİNDE NE VAR? 

Buradan tüm velilerimize belirtelim, öncelikle her öğretmenin ihtiyaç listesi farklı olabiliyor. Alınması gerekenlerle ilgili tam liste okullar açıldıktan sonra öğretmen tarafından verilecek. Bazı zincir marketlerde okul öncesi kırtasiye ürünlerinin indirimli satılması velileri de erkenden alışverişe zorladı. Bu noktada gereksiz harcamalardan uzak durulmasında fayda var. Ama özetle ortak listelerde yer alan ihtiyaçlar şu şekilde; 

İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler... - 3. Resim

Okul çantası
Kalem – (kurşun kalem, kırmızı kalem)
Kalem kutusu
Kalemtıraş
Silgi
Kuru boya seti (12’li)
Pastel boya (12’li)
Suluboya (12’li)
Suluboya fırçaları
Uhu/yapıştırıcı
Makas
Abaküs
Ataç
İsim etiketi
Güzel yazı defteri
Şeffaf dosya
Beslenme çantası
Su Kabı/matara

