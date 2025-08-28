İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler...

Yaz tatilinin sona ermesi ile ders başı yapacak öğrenciler gün sayıyor. Veliler de çocukları kadar heyecanlı, okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. İlkokul ve anasınıfları bir hafta önce başlayacak. Uyum haftası kapsamında onlar 1 Eylül'de okul yolu tutacak. Çocukları bu sene okula başlayacak olan anne babalar eksiklerini tamamlama peşinde, ihtiyaç listesinde ne var diye araştırmaya başladılar bile. Peki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine alınır, defter ve kalemleri nasıl seçilir, işte ihtiyaç listesi...

İLKOKULDA KİTAPLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ders kitapları ücretsiz olarak okullar tarafından verilecek. Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabı dağıtıldı.

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİNDE NE VAR?

Buradan tüm velilerimize belirtelim, öncelikle her öğretmenin ihtiyaç listesi farklı olabiliyor. Alınması gerekenlerle ilgili tam liste okullar açıldıktan sonra öğretmen tarafından verilecek. Bazı zincir marketlerde okul öncesi kırtasiye ürünlerinin indirimli satılması velileri de erkenden alışverişe zorladı. Bu noktada gereksiz harcamalardan uzak durulmasında fayda var. Ama özetle ortak listelerde yer alan ihtiyaçlar şu şekilde;

Okul çantası

Kalem – (kurşun kalem, kırmızı kalem)

Kalem kutusu

Kalemtıraş

Silgi

Kuru boya seti (12’li)

Pastel boya (12’li)

Suluboya (12’li)

Suluboya fırçaları

Uhu/yapıştırıcı

Makas

Abaküs

Ataç

İsim etiketi

Güzel yazı defteri

Şeffaf dosya

Beslenme çantası

Su Kabı/matara