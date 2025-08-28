Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz tatili bitiyor, okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ders başı yapacağı tarih kadar bir dahaki yaz tatilini de merak ediyor. Daha şimdiden okullar ne zaman kapanacak diye aratanlar var. Peki 2025 - 2026 yılı tatil takvimi nasıl, ara tatiller ne zaman, yarı yıl tatili hangi gün, okullar ne zaman kapacak? İşte MEB'in yayınladığı liste ve detaylar...

Okulların açılış tarihi yaklaşıyor. Yeni dönemde ilk defa okul sırasına oturacaklar için heyecan dorukta. Öğrenciler okullar açılmadan tatilleri araştırmaya başladı. İnternette şu sıralar en çok aranan başlıklardan biri ise "2026 okullar ne zaman kapacak?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı için tarihleri daha önce listelemişti. Buna göre tüm tatil günleri de belli olmuştu. Peki ara tatiller ne zaman, yarıyıl tatili hangi gün, okullar ne zaman kapacak? İşte detaylar... 

Okullar ne zaman açılacak? İşte uyum haftasının başlayacağı tarih - 3. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ilk dersini bugün yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül 2025 tarihinde uyum haftası ile başlayacak. 5 Eylül'e kadar okul öncesi eğitim kurumlarında, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumlarında, ilkokulların 1. sınıfları için uyum haftası olarak adlandırılan hafta kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi - 2. Resim

Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Tarihler ise şu şekilde;

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili; 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri - 1. Resim

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili; 26 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi - 4. Resim

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takviminde okulların 19 Haziran 2026'da kapanacağı yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı? - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı?Barış Kenan Özkan kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerBarış Kenan Özkan kimdir, ne iş yapıyor?Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları! - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları!Başakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer? - HaberlerBaşakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer?ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı... - HaberlerBeşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı...
Sonraki Haber Yükleniyor...