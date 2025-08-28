2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

Okulların açılış tarihi yaklaşıyor. Yeni dönemde ilk defa okul sırasına oturacaklar için heyecan dorukta. Öğrenciler okullar açılmadan tatilleri araştırmaya başladı. İnternette şu sıralar en çok aranan başlıklardan biri ise "2026 okullar ne zaman kapacak?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı için tarihleri daha önce listelemişti. Buna göre tüm tatil günleri de belli olmuştu. Peki ara tatiller ne zaman, yarıyıl tatili hangi gün, okullar ne zaman kapacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ilk dersini bugün yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül 2025 tarihinde uyum haftası ile başlayacak. 5 Eylül'e kadar okul öncesi eğitim kurumlarında, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumlarında, ilkokulların 1. sınıfları için uyum haftası olarak adlandırılan hafta kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Tarihler ise şu şekilde;

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili; 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili; 26 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takviminde okulların 19 Haziran 2026'da kapanacağı yer aldı.