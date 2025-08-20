Okullarda neden zil çalmayacak, yasaklandı mı? MEB’den 2025-2026 için yeni genelge

Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlıyor. Yaklaşan yeni dönem öncesinde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere genelge gönderildi. Okul zili, sınıfta cep telefonu, törenler gibi birçok konuda önemli düzenlemeler var. Peki okullarda artık zil çalmayacak mı, neden yasaklandı? Öğrenciler de veliler de sebebini merak etti, detaylar dikkat çekti.

ZİLSİZ OKUL PROJESİ NE, OKUL ZİLİ NEDEN ÇALMAYACAK?

Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak için uygun okullarda zilsiz okul uygulaması başlatılacak.

İşte genelgeden öne çıkanlar:

▪️ Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak.

▪️ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretim programları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfı ve uygulama sınıfl arında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıfl arda kademeli olarak uygulanacak.

▪️ Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda “zilsiz okul” uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

▪️ Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.

▪️ Özel okulların, eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlemesinde yönetmelikteki ilgili maddelere uygun hareket etmemeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fi yat uygulamaları durumunda tespit edilen okullarla ilgili işlem yapılacak.

▪️ Ayrıştırmaya yol açacak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldıracak, pedagojik açıdan olumsuzluklara sebebiyet verecek okula kayıt, teknolojik/fi ziki imkânlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek “özel şube” açılmasına izin verilmeyecek.

▪️ Tören ve kutlamalardaki materyaller komisyon onayıyla kullanılabilecek.

▪️ Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

▪️ Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin uygun mekân veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Birinci dönem ara tatili; 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili; 26 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026