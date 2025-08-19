Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı

8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Eylül’e kaç gün kaldı, okulların açılmasına kaç gün var merakla takip ediliyor. Yaz tatilinin son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre okulların açılış tarihi netleşti. 3 aylık yaz tatilini geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, yeni dönemde ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini de araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, yeni döneme 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. 8 Eylül’e kaç gün kaldı, okulların açılmasına kaç gün var belli oldu.

8 EYLÜL'E KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılının 8 Eylül tarihine bugün itibarıyla 20 gün kaldı.

8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı - 1. Resim

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına da 20 gün kaldı.

8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı - 2. Resim

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrencilerin Haziran ayında başlayan yaz tatili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Böylece yaklaşık 3 aylık tatil dönemi tamamlanmış olacak.

8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı - 3. Resim

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havacılıkta dev anlaşma! Türk Hava Yolları, Air Europa’ya ortak olduRize'de arının soktuğu gençten acı haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jessica Radcliffe yaşıyor mu, Jessica balina olayı gerçek mi? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica Radcliffe yaşıyor mu, Jessica balina olayı gerçek mi? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - HaberlerŞampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman?Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - HaberlerFenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryolarıReal Madrid Osasuna ilk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerReal Madrid Osasuna ilk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti! - HaberlerReal Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti!Modern Kadın 2. sezon ne zaman, bitti mi, yeni sezon gelecek mi? - HaberlerModern Kadın 2. sezon ne zaman, bitti mi, yeni sezon gelecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...