8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı
Güncelleme:
8 Eylül’e kaç gün kaldı, okulların açılmasına kaç gün var merakla takip ediliyor. Yaz tatilinin son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre okulların açılış tarihi netleşti. 3 aylık yaz tatilini geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, yeni dönemde ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini de araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, yeni döneme 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. 8 Eylül’e kaç gün kaldı, okulların açılmasına kaç gün var belli oldu.
8 EYLÜL'E KAÇ GÜN KALDI?
2025 yılının 8 Eylül tarihine bugün itibarıyla 20 gün kaldı.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN VAR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına da 20 gün kaldı.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Öğrencilerin Haziran ayında başlayan yaz tatili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Böylece yaklaşık 3 aylık tatil dönemi tamamlanmış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026
2025-2026 eğitim-öğretim yılı 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek.
