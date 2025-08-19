Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Keresteci, velilerin okul ihtiyaç listelerine yönelik fiyat araştırması yapmaya başlamasını tavsiye etti.

En fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Keresteci, şunları söyledi:

"MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN" "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor."

SAHTE ÜRÜN UYARISI

Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, "Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek." dedi.

"KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞ ORANI ENFLASYONUN ALTINDA"

Keresteci, velilerin, satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri durumunda "tuketici.gov.tr" adresinden veya "ALO 175" tüketici hattından şikayet edebileceğini vurgulayarak piyasa fiyatının çok altındaki ürünlerin orijinal olmayabileceğini ve velilerin alışveriş yaparken buna özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Ham madde fiyatlarında yaşanan küresel artışın yanı sıra lojistik maliyetler ve genel enflasyon eğilimin fiyatlara yansıdığını aktaran Keresteci, "Özellikle belirtmek istiyoruz ki kırtasiye ürünlerindeki artış oranı enflasyonun altında. Bununla birlikte kırtasiyeci meslektaşlarımız, fiyat artışlarını kontrollü tuttular. Velilerimizi korumak adına kar marjlarını minimumda tutmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Keresteci, kırtasiyenin, enflasyondan en az etkilenen sektör olduğunu, bu ürünlerdeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla sınırlı kaldığını belirtti ve tedarikçi firmaların, mümkün olduğunca kar marjlarını düşük tutarak velileri korumak istediğini söyledi.

DEFTER 35 TL'DEN, ÇANTALAR 550 TL'DEN BAŞLIYOR

"Defter fiyatları 35 liradan, sırt çantaları ise 550 liradan satılmaya başlandı." diyen Keresteci, "Bunlar başlangıç fiyatları. 2025 sezonunda ortalama bir okul çantasının tüm temel kırtasiye ürünleriyle dolum maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artış anlamına geliyor. Bu fiyatlara Türkiye'nin 7 bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaşılmıştır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar, tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor." ifadelerini kullandı.