Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın

Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırtasiye sektöründen yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul alışverişine çıkacak velilere uyarı geldi. Alınan ürünlerin ambalajlarının dikkatlice incelenmesi tavsiyesini verilirken, etiketlerdeki ibarelere dikkat edilmesi istendi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Keresteci, velilerin okul ihtiyaç listelerine yönelik fiyat araştırması yapmaya başlamasını tavsiye etti.

Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın - 1. Resim

En fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Keresteci, şunları söyledi:

"MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN"

"Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor."

Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın - 2. Resim

SAHTE ÜRÜN UYARISI

Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, "Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek." dedi.

Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın - 3. Resim

"KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞ ORANI ENFLASYONUN ALTINDA"

Keresteci, velilerin, satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri durumunda "tuketici.gov.tr" adresinden veya "ALO 175" tüketici hattından şikayet edebileceğini vurgulayarak piyasa fiyatının çok altındaki ürünlerin orijinal olmayabileceğini ve velilerin alışveriş yaparken buna özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Ham madde fiyatlarında yaşanan küresel artışın yanı sıra lojistik maliyetler ve genel enflasyon eğilimin fiyatlara yansıdığını aktaran Keresteci, "Özellikle belirtmek istiyoruz ki kırtasiye ürünlerindeki artış oranı enflasyonun altında. Bununla birlikte kırtasiyeci meslektaşlarımız, fiyat artışlarını kontrollü tuttular. Velilerimizi korumak adına kar marjlarını minimumda tutmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Keresteci, kırtasiyenin, enflasyondan en az etkilenen sektör olduğunu, bu ürünlerdeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla sınırlı kaldığını belirtti ve tedarikçi firmaların, mümkün olduğunca kar marjlarını düşük tutarak velileri korumak istediğini söyledi.

Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın - 4. Resim

DEFTER 35 TL'DEN, ÇANTALAR 550 TL'DEN BAŞLIYOR

"Defter fiyatları 35 liradan, sırt çantaları ise 550 liradan satılmaya başlandı." diyen Keresteci, "Bunlar başlangıç fiyatları. 2025 sezonunda ortalama bir okul çantasının tüm temel kırtasiye ürünleriyle dolum maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artış anlamına geliyor. Bu fiyatlara Türkiye'nin 7 bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaşılmıştır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar, tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Meclis'in önünde beyaz Toros yakmıştı: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 16 suç kaydı varMeloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Kahve keyfi" için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar... - Ekonomi10 yılda 370 milyar dolar harcandıTezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Yerli kavunun fiyatını gören kapış kapış aldı - EkonomiTezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Fiyatını gören...Altın satmak için bu tarihi bekleyin! İslam Memiş uyardı: Gram altın 6 bin lirayı görecek - Ekonomiİslam Memiş uyardı: Gram 6 bin lirayı görecekSoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım - EkonomiSoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırımKayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu - EkonomiKayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu106 bin kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - EkonomiBinlerce kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Sonraki Haber Yükleniyor...