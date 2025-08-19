Yeni okul üniformalarının fiyatı ne kadar, okul forması zorunlu mu? Yeni okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğrencilerin kıyafetleri konusunda velilere yük oluşturmayacak bir düzenleme yaptıklarını belirtti. Bakan Tekin, okul formalarının “sade, ekonomik ve her yerden kolay ulaşılabilir” olacağını vurguladı. Peki, Yeni okul üniformalarının fiyatı ne kadar, okul forması zorunlu mu?

YENİ OKUL ÜNİFORMALARININ FİYATI NE KADAR?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kıyafetleri veliler ve öğrenciler için gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Okul formalarının fiyatları ise üretim maliyetleri, kullanılan kumaş kalitesi ve okulların belirlediği standartlara göre değişiklik gösteriyor.

Ortalama olarak yeni okul üniformalarının fiyatları 500 TL’den başlayıp binlerce liraya kadar çıkabiliyor.

İlgili Haber Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek tip kıyafet kararına velilerden yoğun destek

Bazı okullarda tişört, pantolon, etek ve hırka gibi parçaların her biri ayrı fiyatlandırılırken, kimi kurumlarda ise takım halinde satış yapılıyor.

Özel okullarda fiyatların daha yüksek olduğu görülürken, devlet okullarında veliler genellikle okulun belirlediği kıyafetlere kırtasiye ve tekstil mağazalarından ulaşabiliyor.

OKUL FORMASI ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklere göre artık okul forması zorunlu olacak. Serbest kıyafet uygulaması yerine yeni okul kıyafeti düzenlemesi gelecek.

YENİ OKUL KIYAFETİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Yeni okul kıyafeti yönetmeliğinde kıyafetlerin sade, rahat ve öğrencilerin eğitim sürecine uygun olmasına dikkat ediliyor. Okullar, okul aile birliklerinin de onayıyla hangi kıyafetin kullanılacağını belirleyebiliyor.

Bununla birlikte, velilerin kıyafet alımlarında aşırı maliyet yükü altına girmemesi için de çeşitli tedbirler alınması öngörülüyor. Yönetmelik, aynı zamanda öğrencilerin dini veya kültürel hassasiyetlerine uygun giyinme haklarını da koruyor.

OKULLARDA FORMA GİYMEK ZORUNLU MU?

Okullarda forma zorunluluğu getirildi. Artık tüm okullarda belirlenen tek tip üniformalar giyilecek. Okullarda uygulanacak kıyafet düzenlemesi kapsamında belirlenen üniforma görselleri, okulun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Belirlenen kıyafetler, en az 4 eğitim-öğretim yılı boyunca geçerliliğini koruyacak ve 4 yıl boyunca herhangi bir değişiklik yapılmayacak.