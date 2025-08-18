'30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor' araştırılıyor. 30 Ağustos, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçti.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2025, cumartesi gününe denk geliyor. Her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 tam gün olacak şekilde resmi tatil kabul ediliyor. Kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler bu tarihte kapalı olacak. Ancak özel sektörde tatil durumu işyerlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Öte yandan 30 Ağustos, 2025 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

29 AĞUSTOS CUMA YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos Cuma resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle tam gün mesai uygulanacak.