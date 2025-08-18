Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanırken vatandaşlar bu özel günün tatil durumunu ve takvimdeki yerini merak ediyor. 30 Ağustos resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor' araştırılıyor. 30 Ağustos, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçti.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2025, cumartesi gününe denk geliyor. Her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, resmi tatil olarak kabul ediliyor. 

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - 1. Resim

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 tam gün olacak şekilde resmi tatil kabul ediliyor. Kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler bu tarihte kapalı olacak. Ancak özel sektörde tatil durumu işyerlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Öte yandan 30 Ağustos, 2025 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

29 AĞUSTOS CUMA YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos Cuma resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle tam gün mesai uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fındıkları çalındı sandı! Gerçek bambaşka çıktı: Seneye daha fazla önlem alacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor - HaberlerGelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyorBugün hangi maçlar var? 18 Ağustos maç takvimi! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 18 Ağustos maç takvimi!Adalet Bakanlığı promosyon talebi ne? Rekor tutarda dikkat çeken detay... - HaberlerAdalet Bakanlığı promosyon talebi ne? Rekor tutarda dikkat çeken detay...Ankara Çankaya, Dikmen su kesintisi: ASKİ duyurdu! 18 Ağustos Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerAnkara Çankaya, Dikmen su kesintisi: ASKİ duyurdu! 18 Ağustos Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran neden öldü, cenazesi ne zaman? - Haberler'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran neden öldü, cenazesi ne zaman?İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumu ne? Komaya giren oyuncudan yeni haber var - Haberlerİbrahim Yıldız'ın son sağlık durumu ne? Komaya giren oyuncudan yeni haber var
Sonraki Haber Yükleniyor...