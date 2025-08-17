Tatilciler için ölümcül tehdit! Yarasalardan bulaşıyor: Risk en yüksek düzeyde!

İspanya’nın en popüler tatil merkezlerinden Katalonya’da sağlık yetkilileri kuduz vakalarına karşı tatilcileri uyardı.

Bölgedeki hayvan saldırılarının yüzde 21’inin artık “riskli” kabul edildiğini açıklayan Katalan Sağlık Bakanlığı, özellikle yarasaların kuduzun başlıca taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

İlgili Haber Banyodaki sürpriz onu ölümle burun buruna getirdi! Hayatı altüst oldu

ÖLÜMCÜL HASTALIK: ÖNLENEBİLİR AMA TEDAVİ EDİLEMEZ

Uzmanlara göre kuduz, maruziyet sonrası hızlı müdahale ile önlenebilir. Ancak belirtiler ortaya çıktığında hastalık tedavi edilemez hale geliyor ve neredeyse her zaman ölümcül seyrediyor. Sağlık yetkilileri, “Yarasa zararsız veya yaralı görünse bile asla dokunmayın. Hemen yetkililere haber verin” uyarısında bulundu.

TURİSTLERE AÇIK ÇAĞRI: HAYVANLARLA TEMASTAN KAÇININ

Katalonya’daki tatilcilerin yarasalarla temas etmemesi gerektiği yinelendi. Yetkililer, enfekte hayvanların ısırıkları, tırmalamaları ya da göz, ağız ve burun yoluyla temasın yüksek risk taşıdığını açıkladı.

Bir kişi böyle bir temas yaşarsa yaranın derhal sabun ve suyla yıkanması ve hızla bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Ocak ve Temmuz 2025 arasında bölgede 88 hayvan saldırısı rapor edildi. Bunların 22’si yarasalardan kaynaklandı. Yetkililer, bu yıl potansiyel kuduz vakalarında önemli bir artış yaşandığını ve vakaların yüzde 63’ünde müdahale gerektiğini bildirdi.

TATİL DÖNEMİNDE RİSK YÜKSELİYOR

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının Katalonya’da hayvan saldırılarının en yoğun görüldüğü dönem olduğuna dikkat çekildi. Özellikle plajlarda, sokaklarda ve ev ortamlarında turistlerin risk altında olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI UYARI: SEYAHAT EDENLER DİKKATLİ OLMALI

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika’ya seyahat eden yolcuların da kuduz konusunda ekstra dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu. Açık havada uzun süreli vakit geçiren ya da tıbbi yardıma erişimi sınırlı bölgelerde bulunacak kişilere aşı önerildi.