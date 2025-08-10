Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Banyodaki sürpriz onu ölümle burun buruna getirdi! Hayatı altüst oldu

Banyodaki sürpriz onu ölümle burun buruna getirdi! Hayatı altüst oldu

Kanada’da sıradan bir gün, kabus gibi bir olaya dönüştü. Alison Doyle, tuvalette gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Klozetin içinde ölü bir yavru yarasa vardı. Olaydan kısa süre sonra bacağında gizemli bir çizik fark eden Doyle, kuduz şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kanada’da yaşayan evinde klozet kapağını kaldıran Alison Doyle, gördüğü manzarayla dondu kaldı. Suyun içinde ölü bir yavru yarasa vardı. 

Olaydan kısa süre sonra bacağında gizemli bir çizik fark eden Doyle, kuduz şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Doyle’un TikTok’ta paylaştığı ve 5,8 milyondan fazla izlenen video ile gündem oldu. 

Başta hayvanın hâlâ yaşıyor olabileceğini sanan Doyle, onu kurtarmayı düşündüğünü, hatta süt ve biberon almayı planladığını anlattı. Ancak yarasanın ölmüş olduğunu fark edince, annesinin tavsiyesiyle sifonu çekti.

"TEK BİR ÇİZİK YETER"

Videoyu izleyen bir takipçisi “Kuduz kapmak için ufak bir çizik yeter” uyarısında bulundu. Bunun üzerine Doyle, bacağındaki yeni sıyrık nedeniyle endişelenerek acil servise gitti. 

“Kanada’da acil serviste saatlerce beklemekten dolayı genelde hastaneye gitmem” diyen Doyle, sosyal medyadan gelen yoğun uyarılar sonrası kararını değiştirdi.

Hastanede ilk gün beş aşı yapıldığını söyleyen Doyle, sonraki günlerde üç iğne için daha geri dönmesi gerektiğini belirterek toplam sekiz iğne olacağını açıkladı. “Şu anda kuduz olmamamın tek nedeni TikTok’taki insanlar” dedi.

KUDUZUN ÖLÜMCÜL TEHLİKESİ

Kuduz, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcül. Erken aşı ve tedavi, virüsün ilerlemesini durdurabiliyor. Belirtiler genellikle 3-12 hafta içinde görülse de bazen günler, aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabiliyor.

